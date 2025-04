Quando arriva la primavera le idee di mercato iniziano a prendere forma e quota, anche in casa Inter, quest’anno, il rumore di fondo si fa sentire più forte del solito. A breve si giocherà il Mondiale per Club e sarà necessario portare novità per rinforzare la rosa ad Inzaghi. Gira una novità interessante intorno al mercato dei nerazzurri.

Inter, concorrenza spietata, non sarà semplice

Mentre la squadra tiene la testa sul campo, in dirigenza, gli addetti ai lavori cominciano a spostare lo sguardo un passo più avanti. Perché la stagione che verrà, anche se ancora non si vede, va preparata adesso. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse pe Luis Henrique e l’Inter sembra non mollare la presa sul giocatore, Secondo quanto riportato in Francia da Footmercato, la dirigenza nerazzurra ha messo seriamente nel mirino l’ala brasiliana classe 2001 del Marsiglia.

Sul brasiliano non c’è solo l’Inter, ma la concorrenza è vasta. Il giocatore viene valutato 30 milioni di euro, ci sono anche Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest. Ma l’Inter può contare sugli ottimi rapporti con il club francese dopo le operazioni Correa e Carboni.