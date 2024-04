Per la prima volta nella storia della Serie A un derby ha assegnato aritmeticamente uno scudetto. Una statistica non banale per Simone Inzaghi

L’Inter è Campione d’Italia. I nerazzurri hanno battuto il Milan 2-1, vincendo così il ventesimo scudetto. Vincere un campionato significa già fare la storia, ma farlo nelle circostanze dell’Inter lo è ancora di più. La formazione allenata da Inzaghi, oltre a cucire scudetto e seconda stella sulla maglia, ha vinto il campionato durante la stracittadina, mai successo in Serie A.

Inter, scudetto-storia: quanti record per i nerazzurri

Non ci sono precedenti del genere in Serie A, mai nessuno prima della formazione allenata da Simone Inzaghi aveva vinto il titolo in una stracittadina nella Serie A. Ma la squadra nerazzurra quest’anno è stata un continuo battere record. La formazione con a capo Simone Inzaghi attualmente è la migliore nei 5 top campionati europei per punti, numero vittorie, gol fatti e subiti, differenza reti, clean sheets ed è la prima capace di segnare in tutte le prime 32 partite di campionato. La striscia aperta è di 40 match con almeno un gol, il record è 44 e appartiene alla Juve di Allegri 2017.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, con lo scudetto centrato ieri sera, ha ottenuto il suo sesto trofeo, il più importante, che gli ha permesso di superare, nella classifica degli allenatori della Beneamata, Mourinho e piazzarsi con 6 titoli al terzo posto dietro a Herrera e Mancini fermi a 7. Insomma la vittoria di ieri sera ha un’importanza enorme.

Titolo mai messo in discussione, i migliori in Serie A

Mai in discussione la vittoria della scudetto per l’Inter, che ha il miglior attacco (79 gol) e la miglior difesa (18 gol subiti) del torneo. Sommer ha già raggiunto le 17 clean sheet di Julio Cesar e Handanovic. Lautaro è il capocannoniere della Serie A, avendo realizzato finora 23 gol di cui 14 in trasferta. Ai suoi gol vanno aggiunti anche i 12 di Thuram e gli 11 di Calhanoglu: era dal 2004/05 che i nerazzurri non riuscivano a mandare tre giocatori in doppia cifra. Il giovane francese, soprattutto, ha avuto un impatto devastante e ai 12 centri vanno aggiunti anche 7 assist. Numeri che in passato soltanto Eto’o aveva avuto al debutto. Un altro giocatore che quest’anno ha dato il massimo e segnato record è Calhanoglu. Il turco ha messo a segno tutti i rigori che è andato a tirare: 10. L’ex Milan, tra l’altro, ha eguagliato Perisic tra i centrocampisti capaci di fare 11 reti in campionato.