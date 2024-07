Inter, dietrofront di Dumfries: ora il rinnovo è vicino | I dettagli

Denzel Dumfries sembra aver cambiato idea, ed il rinnovo per l’olandese potrebbe concretizzarsi. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport ci sono stati dei contatti tra l’agente del difensore e l’Inter, l’intesa sul rinnovo sembra essere vicina. I nerazzurri non vogliono una situazione spinosa sul quale si arriverebbe a inizio stagione con il difensore in scadenza a giugno 2025, il rischio di perderlo a zero è concreto. Le parti si sono viste nei giorni scorsi, e il dietrofront di Dumfries è chiaro.

Inter, Dumfries disposto ad accettare l’offerta di rinnovo

Lo scorso inverno l’Inter aveva proposto un rinnovo fino al 2028 a 4 milioni di euro più bonus, successivamente ci fu lo stallo e il giocatore che era fermo alla richiesta di 5,5 milioni. Ora sembra essere propenso ad accettare la proposta nerazzurra, con nuovi contatti che ci saranno nei prossimi giorni con l’obbiettivo comune di volere il rinnovo che sicuramente dopo l’Europeo si farà.