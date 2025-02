L’Inter batte la Fiorentina (2-1) nel posticipo di Serie A valido per la 24^ giornata e si piazza a meno 1 dal Napoli in vetta. La partita ha dato anche preoccupazioni, in quanto si torna a casa con due giocatori infortunati.

Inter, non solo Arnautovic e Thuram, Dimarco ha la febbre

Simone Inzaghi costretto a operare il primo cambio forzato della partita contro i Viola al 28′ del primo tempo a causa di una contusione alla caviglia sinistra per Marcus Thuram, al suo posto entra subito Marko Arnautovic. Già nelle ore precedenti al match il francese non era al meglio tanto che si era parlato di un ballottaggio con Taremi.

La sfortuna nel reparto offensivo nerazzurro in seguito colpisce pure Arnautovic, che al 76′ lascia il campo proprio per l’iraniano. Le sue dichiarazioni sono positive a fine match, ache se dovrà essere valutato: “Ho sentito come un crampo, dovrei farcela per la Juventus”. Queste le parole di Inzaghi su Thuram e austriaco: “Da valutare per domenica, speriamo di recuperare Dimarco che ha la febbre a 38° da cinque giorni”. Domenica alle 20,45 allo Stadium si giocherà il derby d’Italia, per la formazione del tecnico piacentino ci sarà occasione di restare agganciati alla vetta.