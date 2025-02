V per Vendetta: l’Inter batte la Fiorentina e vola a -1 dal Napoli (2-1)

Vendetta, a pochi giorni dalla pesante sconfitta del Franchi, per l’Inter di Simone Inzaghi, che batte la Fiorentina e vola ad una sola lunghezza del Napoli. Vantaggio con l’autorete di Pongracic e risposta viola con Mandragora da calcio di rigore. Il gol vittoria di Arnautović arriva nella ripresa.

Inter – Fiorentina, tra errori e la parità

Primo tempo con Inter dominante sul piano del gioco e contestazioni per presunti errori arbitrali da una parte e dall’altra. Al ventottesimo arriva la rete del vantaggio nerazzurro. Çalhanoğlu da calcio d’angolo trova Lautaro Martinez, la palla termina in rete dopo un tocco di Pongracic, che non lascia scampo al portiere viola. Polemiche per un pallone uscito La risposta della formazione di Palladino arriva dal dischetto. Su fallo di mano di Darmian, revisionato e confermato, arriva il gol di Mandragora dagli undici metri.

Inter – Fiorentina, Arnautović re per una notte

Nella ripresa è l’Inter ad andare avanti. Al cinquantaduesimo c’è il cross di Carlos Augusto accolto dal colpo di testa vincente di Arnautović per il 2-1. Inter vicina al doppio vantaggio con Lautaro Martinez, ancora con un’incornata. Al settantasettesimo altra occasione nerazzurra: Zielinski, autore del gol precedentemente per l’argentino, pesca in verticale Zalewski, che calcia a pochissimo dal palo. Passa l’Inter, tre punti importantissimi in chiave scudetto.