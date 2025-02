Ad Appiano Gentile la situazione è già complicata. Sugli esterni non c’è pace per l’Inter e Simone Inzaghi ieri ha dovuto fare fronte anche la sentenza negativa degli esami strumentali a cui si è sottoposto . Con l’infortunio del giocatore, è sos sulle corsie esterne.

Darmian rimarrà fuori dai giochi per circa un mese, ha subito una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. Tornerà a disposizione di Simone Inzaghi direttamente dopo la prossima sosta per le nazionali, probabilmente contro l’Udinese, che si giocherà il 30 marzo. Darmian in questa stagione si era già fermato, saltando però soltanto due partite a fine dicembre per un fastidio al ginocchio.

L’emergenza sulle corsie esterne è il principale motivo di preoccupazione per Inzaghi in vista della sfida al vertice contro il Napoli. Il tecnico non avrà alternative essenziali come Dumfries e Dimarco. Il giocatore a cui si sarebbe affidato era proprio Darmian, essendo impiegabile anche come braccetto di difesa, ma l’ultimo infortunio ha peggiorato la situazione costringendo Inzaghi a pensare a possibili nuovi accorgimenti in caso di necessità. In infermeria c’è anche Zalewski, out per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e destinato a rientrare non prima del match di ritorno in Europa contro il Feyenoord.