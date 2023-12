Che l’Inter sia la favoritissima per lo scudetto questo è fuori dubbio anche se per primeggiare anche in Europa servirà qualcosa in più. E proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Calciomercato Inter, in arrivo il sostituto di Cuadrado?

“Si lavorerà per cogliere un’opportunità: è questo il diktat in vista del mercato di gennaio. L’Inter, infatti, lavorerà per migliorare la corsia destra per la seconda parte della stagione. Denzel Dumfries, infatti, è l’unico che dà garanzie. Juan Cuadrado, invece, non le assicura. L’ex Juventus sta giocando continuamente con un fastidio e potrebbe operarsi al tendine d’Achille. Con un solo tassello, sarebbe impensabile arrivare al termine della stagione. Per questo motivo, quindi, l’Inter potrebbe intervenire per migliorare la fascia destra e proverà a cogliere un’opportunità che potrebbe arrivare dal mercato”.