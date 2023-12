Juan Cuadrado non sta affrontando una grande stagione in termini di minutaggio e rendimento, l’esterno colombiano sta deludendo finora sotto il punto di vista dell’aspetto fisico; questo perché reduce da un problema al tendine ora rischia di operarsi, e per tale motivo l’Inter potrebbe decidere di intervenire sul mercato a gennaio.

Cuadrado fisicamente non dà garanzie

Stando alle ultime riportate da Sky Sport, il colombiano potrebbe finire addirittura sotto i ferri. L’ex giocatore della Juventus starebbe giocando con il problema al tendine che già gli ha causato una ricaduta e dunque ora potrebbe operarsi. In queste condizioni, la dirigenza dell’Inter starebbe pensando di muoversi sul mercato di gennaio, perché sarebbe impensabile arrivare fino a fine stagione con un solo giocatore in quel ruolo.