Il Manchester United non abbassa le pretese nei confronti dei neroazzurri

I Red Devils chiedono 16 milioni per riscattare Alexis Sanchez, l’Inter si deve sbrigare se vuole far giocare l’Europa League al cileno, visto che ritornerà all’Old Trafford questa settimana. Nonostante Sanchez non rientri nei piani di Solskjær lo United non vuole svenderlo. Oltre ai Red Devils l’inter deve trovare anche un accordo con il giocatore, che prende 20,6 milioni netti a stagione anche più di Paul Pogba che ne prende 17. Una trattativa complicata sopratutto per il problema legato allo stipendio, ce da dire che Alexis Sanchez potrebbe abbassare le pretese ma di poco.