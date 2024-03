Inter, ecco l’alternativa a Di Gregorio | Pronti 15 milioni di euro

Sarebbe il brasiliano Bento l’alternativa ad Audero e Di Gregorio, portiere del Monza che i nerazzurri rivorrebbero con sè nonostante il prezzo del cartellino.

Inter, tutto su Bento?

“L’Inter infatti non perde di vista il brasiliano Bento Matheus Krepski (classe 1999), sotto contratto con l’Athletico Paranaense fino a dicembre 2026. Per lui i dirigenti nerazzurri hanno già strappato una sorta di opzione verbale per circa 15 milioni di euro”, questo è quanto svelato da Calciomercato.com che rivela anche come il giocatore piaccia a ai nerazzurri nonostante Handanovic sabato era a Monza per osservare l’ex Inter.