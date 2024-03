L’Inter vuole riportare a casa Di Gregorio | Sarà lui il vice Sommer?

Ambito da tutto, l’Inter sta lavorando per riportare alla base Michele Di Gregorio considerato che Audero è sempre più lontano da Milano. Come spiegato da Tuttosport il cartellino pesa anche se potrebbe scendere con qualche contropartita.

Inter-Di Gregorio, si tratta

“Considerati tutti questi fattori, nonostante (ovviamente) a bilancio il cartellino di Di Gregorio costerebbe 20 milioni per l’Inter, l’esborso economico non si discosterebbe molto dai 6.5 milioni che l’Inter dovrebbe versare alla Sampdoria per riscattare Emil Audero oppure per provare a dare l’assalto a Musso in uscita dall’Atalanta (a cui però il Torino offre una maglia da titolare). Quasi superfluo sottolineare che, rispetto ai colleghi, Di Gregorio rappresenterebbe un “upgrade” per l’Inter che si ritroverebbe con un titolare bis alle spalle di Sommer. Il quale, non va dimenticato, a dicembre compirà 36 anni”.