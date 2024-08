Inter, ecco Lautaro alla Pinetina: “Non vedevo l’ora di tornare”

Eccolo tornato! Dopo una Coppa America da protagonista, condita dalla coppa in mano, Lautaro Martinez torna a casa: l’Inter accoglie a braccia aperte il suo capitano. Il Toro nelle scorse ore è tornato ad Appiano Gentile e nei prossimi giorni riprenderà gradualmente ad allenarsi agli ordini di mister Inzaghi per aiutare l’Inter a raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione.

Inter,Lautaro: “Ora sotto per prepararsi al meglio”