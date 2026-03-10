Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Inter, emergenza infermeria: quando rientrano gli infortunati?

Anna Rosaria Iovino
LAUTARO MARTINEZ E MARCUS THURAM RAMMARICATI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter di Cristian Chivu è stata penalizzata spesso dagli infortuni durante la stagione. Nell’ultimo match di campionato, il derby contro i cugini rossoneri, i nerazzurri hanno avuto una grave emergenza in attacco. L’infermeria non è ancora vuota, ecco le condizioni degli infortunati e la data del possibile rientro.

Inter, le condizioni degli infortunati

La prossima sfida di campionato è l’Atalanta. L’Inter, dopo aver perso tre punti, ne ha, attualmente, solo 7 di vantaggio sul Milan. Bisognerà fare attenzione. Intanto ad Appiano Gentile si fanno i conti con gli infortuni. Per quanto riguarda Dumfries non ha ancora una condizione ottimale visto che è appena rientrato da 3 mesi di infortunio. Difficile parta titolare con l’Atalanta. Per la situazione di Bastoni, contro Rabiot, nel derby, è stata una forte contusione alla tibia, in casa Inter la speranza e l’obiettivo è quello di riaverlo già contro la Dea.

Un’altra grande assenza è quella di Calhanoglu. Il risentimento all’adduttore ha fatto saltare il derby al turco, che dovrebbe tornare contro la Fiorentina, 22 marzo. Restano Thuram e Lautaro. Il francese dovrebbe rientrare senza dubbio in vista Atalanta, la febbre con tonsillite che gli ha fatto saltare il derby sarà ampiamente rientrata per sabato. Per il capitano, Lautaro Martinez, bisognerà avere maggiore pazienza e attendere una settimana in più. L’attaccante argentino è ancora in forte dubbio contro la Dea. Molto probabilmente sarà totalmente disponibile per la gara successiva.

