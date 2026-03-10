Atalanta-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. A Bergamo in scena Atalanta-Bayern Monaco. La formazione di Palladino è l’unica italiana rimasta in corsa per il trofeo più ambito in Europa. La gara, con fischio d’inizio alle ore 21, verrà arbitrata da Eskas alla New Balance Arena di Bergamo.

Atalanta-Bayern Monaco, probabili formazioni

L’Atalanta arriva al big match di stasera dal pareggio in campionato contro l’Udinese. La formazione bergamasca ospiterà una delle squadre storiche della Champions e lo farà senza paura, ma con la voglia di portare in alto il nome della Dea.

Il Bayern Monaco macina una vittoria dopo l’altra, l’ultima sconfitta risale al 24 gennaio in campionato. Non solo, in Champions League la formazione bavarese ha ottenuto 14 successi in 13 gare. Non sarà difficile tenere a bada l’Atalanta, i tedeschi non fanno sconti, hanno intenzione di ipotecare il passaggio già dalla gara di andata.

La sfida tra Atalanta e Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany

Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in tv

Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.