Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Marzo 10, 2026
Home Serie A Atalanta-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Atalanta-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
71
coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs atalanta
LORENZO BERNASCONI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Torna la Champions League con l’andata  degli ottavi di finale. A Bergamo in scena Atalanta-Bayern Monaco. La formazione di Palladino è l’unica italiana rimasta in corsa per il trofeo più ambito in Europa. La gara, con fischio d’inizio alle ore 21, verrà arbitrata da Eskas alla New Balance Arena di Bergamo.

Atalanta-Bayern Monaco, probabili formazioni

L’Atalanta arriva al big match di stasera dal pareggio in campionato contro l’Udinese. La formazione bergamasca ospiterà una delle squadre storiche della Champions e lo farà senza paura, ma con la voglia di portare in alto il nome della Dea.

Il Bayern Monaco macina una vittoria dopo l’altra, l’ultima sconfitta risale al 24 gennaio in campionato. Non solo, in Champions League la formazione bavarese ha ottenuto 14 successi in 13 gare. Non sarà difficile tenere a bada l’Atalanta, i tedeschi non fanno sconti, hanno intenzione di ipotecare il passaggio già dalla gara di andata.

La sfida tra Atalanta e Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany

Atalanta-Bayern Monaco, dove vederla in tv

Atalanta-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598