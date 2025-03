Archiviata la gara con il Napoli, l’Inter si ritrova a fare i conti con nuovi infortuni. Dimarco ha fatto gli straordinari per coprire le assenze e contro i partenopei, oltre al magnifico gol, ha subito anche un! nerazzurri infortunio. Una brutta e pesante tegola per Simone Inzaghi.

Inter, in Olanda con il cambio di modulo forzato

Arriverà oggi la sentenza sulle condizioni di Dimarco, costretto a lasciare la sfida del Maradona a inizio ripresa per una contrattura ai flessori della coscia destra. Molto difficile, se non improbabile, che l’esterno recuperi in tempo per la gara di andata degli ottavi di Champions League di mercoledì a Rotterdam contro il Feyenoord. In Olanda Simone Inzaghi dovrà fare fronte alla grande emergenza sul fronte esterni sinistri. Fermi ai box ci sono Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Il tecnico piacentino potrebbe essere costretto a cambiare faccia all’Inter, optando per un 4-4-2 e rinunciando al suo collaudatissimo 3-5-2.

Con il cambio di modulo, Dumfries potrebbe essere spostato a sinistra e sulla corsia di destra inserire Pavard o Frattesi. Al centro Barella con Calhanoglu che a Napoli ha rimediato soltanto una contusione, sarà in campo in Olanda; e, infine Mkhitaryan. In attacco nessun cambio: Lautaro-Thuram.