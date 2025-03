Inter, emergenza sulla fasce per il Feyernoord l Le alternative di Inzaghi

Situazione complicata in casa Inter. Con il recente infortunio di Di Marco si allunga la lista degli indisponibili. Oltre che all’esterno italiano, Inzaghi non potrà contare anche su: Carlos Augusto, Darmian e Zalewski. Dunque, il tecnico neroazzurro lavora sulle possibili soluzioni, tra cui anche un eventuale cambio di modulo.

Feyernoord – Inter, cambio di modulo per i neroazzurri?

In questo senso, Inzaghi potrebbe optare per un 4-4-2, con una difesa composta da Pavard come terzino destro, Bastoni come terzino sinistro, Bisseck e De Vrij (o Acerbi) come centrali. Invece per le fasce di centrocampo, potremmo vedere Dumfries sulla sinistra, mentre per quella destra la scelta e tra: Mkhitaryan, Zielinski o in alternativa Thuram che potrebbe giocare come esterno avanzato. Infine per l’attacco, il mister dovrà scegliere uno tra Arnautovic o Taremi da affiancare a Lautaro.

Un’altra alternativa possibile è il 4-3-1-2. Per questo modulo sono previsti Dumfries e Bastoni come terzini. Per il centrocampo dovrebbe essere schierati: Calhanoglu sulla mediana, Barella (o Frattesi) come mezz’ala destra e Zielinski e Mkhitaryan disponibile per completare il rombo.

Queste le alternative a disposizioni di Inzaghi per il prossimo impegno europeo in cui l’Inter affronterà il Feyernoord.