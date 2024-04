Inter-Empoli, le scelte di Inzaghi e Nicola | Le formazioni

Inter–Empoli, posticipo che sa di scudetto in casa nerazzurra. Questa sera vietato sbagliare, Inzaghi chiede ai suoi massima concentrazione e soprattutto i tre punti. In porta spazio ad Audero, Sommer verso il recupero dovrebbe partire dalla panchina, in attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.