Esposito: “Sogno di vincere con Inter e con Nazionale”

Esposito Inter Totti | “Di questo club amo la storia, che in pochi hanno, poi per la mia esperienza personale, sono entrato in una grande famiglia in cui tutti si vogliono bene e soprattutto vogliono il bene per questa maglia. Giocare in Serie A con questi colori penso sia il sogno di ogni ragazzo, io ne sono onorato, devo rispettarli e dare tutto, più del 100%”. Parole di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, rispondendo alle tante curiosità che i tifosi hanno mandato ai profili social dei nerazzurri. Il giocatore ha rivissuto i momenti più belli vissuti in questa stagione, dall’esordio in Champions League alla rete contro il Genoa: “Sono due emozioni fantastiche, se devo proprio scegliere dico il primo gol in Serie A. Lukaku mi ha detto vai sicuro sulla palla e fai gol, non ero teso, sentivo il pubblico che sperava che segnassi, è stata una sensazione bellissima, i tifosi e Romelu mi hanno permesso di avverare il sogno della mia vita. Dietro a queste soddisfazioni c’è tanto lavoro e tanti sacrifici, ovviamente spero ne arrivino altre”.

Notizie Inter, i compagni di squadra

Su Lukaku: “Io Romelu abbiamo un bel rapporto, è nato subito, fin dalle prime amichevoli. Se potessi rubargli qualcosa? I gol. In pochi hanno fatto come lui, poi quando parlo con lui mi sprona molto su questo punto. Con lui e D’Ambrosio ho un rapporto strepitoso. Sono stato accolto benissimo in prima squadra, essere parte di questo gruppo mi rende orgoglioso, in campo abbiamo una grande responsabilità vestendo questa maglia e nello spogliatoio ogni giorno mi danno consigli per migliorarmi, quello più importante è continuare sempre a lavorare ed essere umile. Per fare questo lavoro – ha aggiunto Esposito – ci vogliono dedizione al lavoro e voglia di migliorarsi, questi sono i consigli principali che mi danno staff e compagni di squadra”. Il giovane nerazzurro ha poi parlato dei suoi miti del passato e degli obiettivi per il futuro: “Il mio idolo da piccolo era Totti, non ho potuto guardare Ronaldo ‘Il Fenomeno’ quando era all’Inter ma ho visto molti suoi video, era veramente pazzesco, poi cito anche uno dei più forti attaccanti al mondo che penso sia Diego Milito, nel Triplete ci ha fatto impazzire”.

L’11 ideale

“Se dovessi fare un mio 11 con giocatori del passato e del presente – ha proseguito – metterei sicuramente Handanovic in porta, per me è uno dei portieri più forti in circolazione, in difesa de Vrij/Samuel, Materazzi, Maicon, Zanetti poi Stankovic, Brozovic e Milito, Ronaldo ‘Il Fenomeno’, Lukaku, Lautaro Martinez. Dal futuro mi aspetto tante belle cose e spero arrivino. Quando vado a dormire e quando mi sveglio la mattina sogno sempre di vincere qualcosa con la maglia nerazzurra e con quella della Nazionale”. “Come giocatore vorrei assomigliare a Diego Milito, era fortissimo”, ha aggiunto. In conclusione un pensiero per la famiglia: “Penso che i miei genitori siano orgogliosi di me, come dei miei fratelli, la famiglia per me è importantissima e mi sostiene sempre. Il mio consiglio per questo periodo è di stare a casa e riscoprire delle cose che nella routine quotidiana non riusciamo a fare, quindi stiamo uniti. Forza”.