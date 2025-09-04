Inter, estate al risparmio: 25 milioni di tesoretto per la sessione invernale

L’Inter non si ferma mai sul mercato. I nerazzurri sono sempre attendi a nuovi investimenti da fare. Dopo la chiusura della sessione estiva, appena 3 giorni fa, la dirigenza della Beneamata si è già attivata per nuovi sondaggi, non solo i nerazzurri hanno già pronto un tesoretto da investire.

Inter, mercato estivo deludente, pronti a rifarsi in inverno

Può sembrare presto, in realtà è normale che già ci si proietta sul mercato invernale. Nonostante da oggi all’apertura della prossima finestra ci siano quattro mesi di calcio giocato, tra campionato, Coppa Italia e Coppe Europee assortite.

C’è da dire che il mercato estivo dell’Inter non è stato uno dei migliori degli ultimi anni. In extremis è arrivato Akanji, ma il presidente Marotta sa che dovrà fare presto un po’ di restyling. La vera differenza l’avrebbe fatta l’arrivo di un giocatore come Lookman o uno con le sue caratteristiche, quelle che in fondo mancano a una squadra che spesso va in difficoltà, soprattutto in partite importanti. In questa sessione estiva l’Inter ha avuto modo di risparmiare: tra i circa 90 milioni investiti e i quasi 50 recuperati attraverso le vendite, in viale Liberazione è rimasto un tesoretto da 20-25 milioni. Tesoretto che resta a disposizione per la finestra di gennaio.