Tutto pronto anche per la Coppa Italia, oggi laLega Serie A ha ufficializzato il tabellone della competizione italiana targata Frecciarossa 2025/26. Inizia così a delinearsi il percorso che porta alla finale della competizione nazionale, in programma mercoledì 13 maggio 2026. Nel tabellone anche l’Inter di Cristian Chivu che quest’anno proverà a riportare il trofeo a casa.

Inter, Coppa Italia: tutte le date

Il cammino dei nerazzurri in Coppa Italia inizierà dagli ottavi di finale, così come per tutte le squadre teste di serie nella competizione, stabilite in base alla posizione nella classifica del campionato 2024/25. La formazione allenata da Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina dei nerazzurri, dopo Simone Inzaghi che ha conquistato due Coppe, portando a 9 i trofei in totale, giocheranno in casa la gara unica degli ottavi, in programma nel mese di dicembre 2025.

L’Inter è posizionato nella parte destra del tabellone, nella metà superiore. La prima avversaria dei nerazzurri sarà la vincente della sfida tra Hellas Verona e Venezia, in programma mercoledì 24 settembre alle 18:30. Bisognerà attendere il 24 settembre per capire il primo match che giocherà la Beneamata. L’Inter, facendo parte delle 8 teste di serie, insieme a Juventus, Napoli, Bologna, Roma, Atalanta, Fiorentina e Lazio, partirà direttamente dagli ottavi. Le date: Sedicesimi: martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 settembre 2025; Ottavi di finale: mercoledì 3 dicembre 2025 – mercoledì 17 dicembre 2025; quarti di finale: mercoledì 4 febbraio 2026 – mercoledì 11 febbraio 2026; Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026; Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026; Finale: mercoledì 13 maggio 2026