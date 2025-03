Inzaghi cambia l’Inter, mini turnover in Champions League pensando al presente e al futuro che vede in campionato in arrivo l’impegno con l’Atalanta. In porta torna Sommer, a centrocampo spazio a Frattesi. In attacco nuova chance per Taremi.

La probabile formazione dell’Inter

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.