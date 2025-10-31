Inter, finalmente si rivede Thuram: pronto a rientrare in campo

L’Inter di Cristian Chivu riavrà a disposizione uno dei suoi perni principali: Marcus Thuram. Anche se senza il francese l’Inter non ha accusato difficoltà, la sua assenza, per gioco, tecnica e carisma, si è fatta sentire.

Inter, Marcus è pronto al ritorno in campo

Archiviata la gara contro la Fiorentina, i nerazzurri si proiettano verso il lunch match di domenica contro l’Hellas Verona. Proprio in vista del match del Bentegodi arrivano buone notizie per mister Chivu: questa mattina, infatti, Marcus Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe dunque essere convocato, partendo chiaramente dalla panchina e non da titolarissimo come d’abitudine.

Dopo l’infortunio del 30 settembre contro lo Slavia Praga, ieri Thuram è finalmente tornato in gruppo ad Appiano Gentile, fuori un mese il francese. L’allenamento dell’attaccante è stato fatto per metà: la prima parte della seduta assieme ai compagni e la seconda da solo, svolgendo esercizi personalizzati. Farà lo stesso anche oggi, poi da domani non si separerà più dalla squadra. Chivu valuterà se portarlo a Verona, eventualità tutt’altro che scontata: in ogni caso, Marcus partirebbe in panchina al Bentegodi.