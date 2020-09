Inter-Fiorentina 4-3:

Finisce 4-3 tra l’Inter e la Fiorentina, davanti ai mille spettatori di San Siro, scelti tra i medici e gli infermieri da mesi in prima linea nel contrasto all’epidemia di coronavirus. I nerazzurri, tra i favoriti per la conquista dello scudetto, partono con il piede sbagliato, recuperano, passano in vantaggio (grazie a un’autorete), vengono di nuovo ripresi e poi superati dagli avversari e quindi trovano il pareggio e la vittoria alla fine in una partita ricca di emozioni.

Gli uomini di Beppe Iachini vanno in gol dopo appena tre minuti di gioco con Kouame’, lasciato praticamente solo dalla difesa interista davanti a Handanovic. Il gol del pareggio arriva alla fine del primo tempo con Lautaro, che dalla distanza centra la porta con un destro a giro. All’inizio della ripresa la formazione di Antonio Conte passa in vantaggio grazie a Ceccherini che devia nella sua porta un tiro di Martinez. Cinque minuti piu’ tardi, al 52esimo, Castrovilli rimedia al pasticcio del compagno di squadra e al termine di un’azione spettacolare che lui stesso aveva iniziato riporta il conto delle marcature in parita’. Di Federico Chiesa il gol del nuovo, momentaneo vantaggio dei viola. Al 63esimo il numero 25 della squadra di Firenze riceve il pallone da Ribery (tra i migliori in campo) e con un pallonetto beffa Handanovic. Ma la reazione dell’Inter e’ immediata. Prima Lukaku all’87esimo e poi D’Ambrosio all’89esimo ribaltano il risultato e portano a casa tre punti.

Tabellino e highlights:

– Il tabellino di Inter-Fiorentina 4-3, anticipo della 2/a giornata di Serie A.

RETI: 3′ Kouame (F), 47′ Lautaro Martinez, 52′ aut. Ceccherini (F), 57′ Castrovilli (F), 63′ Chiesa (F), 87′ Lukaku (I), 89′ D’Ambrosio (I).

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young (64′ Hakimi), Barella (75′ Nainggolan), Brozovic (75′ Vidal), Perisic (79′ Sanchez); Eriksen (64′ Sensi); Lukaku, Lautaro. A disp.: Radu, Gagliardini, Ranocchia, Dalbert, Pirola, Skriniar, Pinamonti. All.: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (68′ Lirola), Amrabat, Bonaventura (60′ Borja Valero), Castrovilli, Biraghi; Ribery (83′ Cutrone), Kouame (60′ Vlahovic). A disp.: Terracciano, Duncan, Saponara, Pezzella, Venuti, Montiel, Dalle Mura, Igor.

All.: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Calvarese.

NOTE: ammoniti Barella (I), Ceccherini (F)