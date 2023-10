Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: SKY riferisce che i due centrocampisti nerazzurri, Stefano Sensi e Davide Frattesi, sembrano poter recuperare ed essere a disposizione a San Siro, per la sfida contro il Bologna di sabato. L’Inter, dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, è tornata ad allenarsi per preparare al meglio la prossima giornata di Serie A e, nella sessione di allenamento odierna, i due centrocampisti hanno lavorato ancora a parte, anche se da domani potrebbero rientrare in gruppo.

Inter-Bologna, Inzaghi recupera Frattesi?

Per Stefano Sensi si parla di un’assenza prolungata, l’ultima partita disputata è stata quella di Cagliari del 28 Agosto. Davide Frattesi, invece, ha subito un breve stop dopo la sconfitta con il Sassuolo. Inzaghi e il suo staff valuteranno venerdì la possibilità o meno di averli a disposizione, con la speranza di recuperarli per il match contro l’ex Thiago Motta.