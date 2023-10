Serie A, il Monza passa a Sassuolo | Solo un pari tra Torino e Verona

Grazie al primo gol di Lorenzo Colombo al 66′, ex attaccante del Milan, il Monza passa a Sassuolo dopo una gara sofferta in cui la squadra neroverde non è riuscita a trovare il gol con Berardi e Pinamonti. La squadra di Palladino conquista così 3 punti preziosi scavalcando ora la Roma. Solo un pareggio a reti bianche tra Torino e Verona, con la squadra di Juric che sciupa una bella occasione dopo la sconfitta con la Lazio.