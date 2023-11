Davide Frattesi, che con l’Inter non ha trovato molto spazio tranne che in Champions, stasera potrà avere una grande occasione. La Gazzetta dello Sport mostrano dei dati significati, infatti l’ex Sassuolo in stagione Frattesi ha macinato solo 500 minuti, quello che sorprende di questa analisi è la divisione dei minuti d’impiego, poiché il centrocampista ha accumulato in sole tre giornate di Champions 285 minuti.

Inter, scocca l’ora di Frattesi

Visto l’affollato centrocampo dell’Inter, Inzaghi lo usa meno di quanto ci si sarebbe aspettato, resta fermo il fatto che in tutte le partite in cui è stato convocato ha giocato. Solo in tre occasioni è partito titolare: Empoli-Inter, Inter-Salisburgo e Salisburgo-Inter. Nulla toglie a Frattesi il continuo rendimento in entrambe le competizioni, una delle sue gesta che rimangono ad oggi ben fissa nella mente dei tifosi è il goal in occasione de Derby. La media dei minuti giocati tra Champions e campionato rispettivamente da a 72 a 24 min.