Inter-Genoa, i nerazzurri centrano la nona vittoria consecutiva (2-1) | Scudetto sempre più vicino

Grazie alle reti di Asllani e a quella su calcio di rigore(contestatissimo) di Alexis Sanchez, l’Inter vince ancora e vola a +15 dalla Juventus. La squadra di Inzaghi gioca nella solita maniera perfetta e la chiude nel primo tempo con il gol del centrocampista ex Empoli e poi con un rigore dell’attaccante cileno e concesso dal Var dopo un fallo discusso in area su Barella.

Inter-Genoa, primo gol per Asllani

A riaprire i giochi ci pensa però un gran sinistro di Vazquez che spaventa il Genoa, che ora crede di poterla riaprire. Nel frattempo Inzaghi opta per il turnover: dentro Acerbi, Darmian, Thuram, Bisseck e Arnautovic per Lautaro, che Inzaghi risparmia così come Frattesi in vista dei prossimi impegni. Nel finale ancora un’occasione per Barella che però calcia altissimo anche se quello che conta di più è che l’Inter centra tre punti importantissimi avvicinando la seconda stella.

Inter-Genoa, il tabellino:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dal 28′ st Bisseck), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (dal 1′ st Darmian), 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 19′ st Acerbi); 70 Sanchez (dal 19′ st Thuram), 10 Lautaro Martinez (dal 31′ st Arnautovic). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 41 Akinsanmiro. Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli (dal 42′ st Ekuban), 10 Messias (dal 17′ st Vitinha), 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin (dal 17′ st Spence); 11 Gudmundsson, 19 Retegui. A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence. Allenatore: Alberto Gilardino.

Reti: al 30′ Asslani, al 36′ Sanchez (rigore)

Ammonizioni: Frendrup, Dumfries, Strootman, Vasquez, Lautaro

Recupero: 1′ nel primo tempo