Inter-Genoa, le scelte di Inzaghi e Gilardino | Le formazioni

Pochi dubbi in casa Inter. Assente ancora Çalhanoğlu, in regia si rivede Asllani, sostenuto da Barella e Mkhitaryan. Coppia d’attacco Sanchez e Lautaro Martinez, panchina per il recuperato Thuram. Difesa a Carlos Augusto, pronto a prendere il posto dello squalificato Bastoni. Gilardino conferma lo stesso undici della scorsa gara. In avanti Gudmundsson e Retegui.

Inter-Genoa, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.