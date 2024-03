Inzaghi prepara la sfida col Genoa, niente turnover in casa Inter, spazio ai titolari col confermatissimo Asllani in regia al posto di Calhanoglu. In attacco unico ballottaggio quello tra Arnautovic e Sanchez.

Inter-Genoa, le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.