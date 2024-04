Inter, i tre obiettivi per la prossima stagione

Dopo un’estate, che ha visto partire Onana, Brozovic, Dzeko e Skriniar, Simone Inzaghi pretenderà da campione scudetto un regalo, non solo il meritato prolungamento del contratto fino al 2027, ma anche un reale tentativo di superare il mercato senza turbolenze.

Inter, Marotta mette nel mirino 3 nomi

Tuttosport riferisce oggi che la dirigenza dell’Inter sarebbe interessata a 3 giocatori per migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbero: Bento, Buongiorno e Gudmundsson. Il costo totale è di circa 100 milioni. Sicuramente utilizzeranno formule fantasiose, come nel caso di Frattesi e Barella, inseriranno circa 40 milioni di contropartite tecniche, ma per portare a termine l’operazione bisognerà trovarne ancora 60-70. Difficile, a meno che non arrivino offerte per Bastoni, Barella o Thuram per 80 milioni di o più. Attualmente, il giocatore più vicino alla partenza resta Dumfries.