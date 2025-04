L’Inter è sempre alla ricerca di un giovane sostituto che nel tempo andrà a prendere il posto di Calhanoglu. Il turco avanza con l’età e prima o poi dovrà essere “rimpiazzato”. Si era pensato ad Arda Guler, ma il giocatore ha eliminato ogni possibilità. Ma i nerazzurri sembrano non dover cercare altrove, il “nuovo” Calhanoglu non è lontano.

Inter, Stankovic jr. per il futuro del centrocampo

Ad avere le giuste caratteristiche è Aleksander Stankovic. Talento da vendere, leadership, doti tecniche fuori dal comune. Caratteristiche che sembravano arrivare “di diritto”, grazie a un cognome decisamente importante. Eppure il più piccolo di casa Stankovic si sta guadagnano il suo spazio meritatamente. L’Inter lo sa bene, in Svizzera lo hanno capito da mesi, il resto d’Europa sta osservando.

Arrivato a Lucerna in estate, in prestito con di diritto di riscatto e di controriscatto, Stankovic jr si è subito ambientato, ha messo già in tasca 32 presenze in 32 giornate di campionato, di cui 28 da titolare, e 2 in Coppa di Svizzera. Non solo, Stankovic è anche uno dei protagonisti delle brillante stagione del Lucerna, terzo in classifica e in piena corsa per un piazzamento in Europa. Un rendimento, quello del centrocampista serbo, che non è di certo passato inosservato. L’Inter potrebbe portarlo ad Appiano, provando a sfruttare il passato con il papà nerazzurro che ha segnato la storia della Beneamata.