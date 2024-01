Inter, il Manchester United si rifà sotto per Dumfries | Pronta l’offerta

Il Manchester United torna a pensare a Dumfries. Questo è quanto svelato da “La Gazzetta dello Sport” che spiega come da qui alla fine del mercato il club inglese potrebbe tornare sull’esterno olandese. “No alla cessione immediata di Denzel Dumfries. L’Inter non intende toccare l’attuale gruppo e non cederà l’esterno olandese che, secondo i tabloid inglesi, era al centro di un possibile scambio con l’esterno del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. L’ex Psv ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 (come Wan-Bissaka) e se (come pare) non rinnoverà, lascerà la Pinetina la prossima estate”.

Inter, addio Dumfries? Cosa farà Marotta

E poi ancora: “Non adesso perché la missione è quella di conquistare lo scudetto e il gruppo non sarà toccato: tutti insieme verso il traguardo seconda stella. Il fatto che Dumfries non abbia giocato neppure un minuto nelle due gare delle Final Four di Supercoppa Italiana a Riad non vuol dire che, complice la vicenda contrattuale, abbia perso posizioni o che sarà messo ai margini del gruppo”.