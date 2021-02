Inter, il piano Zhang per tenersi la maggioranza del club

La trattativa con la Bc Parteners va avanti ma Zhang ha pronto un piano di salvataggio

Nell’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, il quotidiano ha fatto il punto della situazione sulla cessione delle quote di maggioranza da parte della famiglia Zhang. L’unica offerta concreta che c’è sul tavolo è quella della Bc Partners, più defilati invece gli interessi da parte di fondi arabi, svedesi o americani. A meno di clamorosi stravolgimenti, l’Inter dovrebbe passare nelle mani del fondo britannico.

I dubbi di Zhang

Per la testata romana, però, Steven Zhang desidera vincere lo Scudetto prima di lasciare il club nelle mani della Bc Partners. Servono assolutamente, in tempi molto stretti, quei 200 milioni di euro per salvare il club entro il 31 marzo per poi trattare la cessione in maniera molto più tranquilla. A tal proposito, ecco che cosa ha riferito il CdS nell’edizione odierna: “Da ambienti londinesi filtra che un piano… di salvataggio, senza vendere la maggioranza, sarebbe in fase di perfezionamento. Una mossa reale o un modo per spingere Bc Partners ad aumentare la posta in palio? Tra qualche giorno lo scopriremo”

Come riporta il Sole 24 Ore la famiglia Zhang si troverebbe davanti ad un bivio: “Tenere o separarsi dall’Inter? Motivazioni sentimentali non ci sono. Quelle sono argomento per la cronaca rosa. Tornasse indietro Suning non comprerebbe più non solo l’Inter ma nessuna squadra di calcio. Sul bilancio della holding lo sport ha pesato in termini di perdite, in un anno che è stato già massacrato dal Covid e dal crollo del settore immobiliare”.