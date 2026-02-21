Inter in fuga, a Lecce 0-2 firmato Mkhitaryan e Akanji

Inter, è fuga scudetto
A Lecce vittoria fondamentale per l’Inter di Chivu. I nerazzurri soffrono più del previsto, gara che non si sblocca e risultato inchiodato sullo 0 a 0. Nella ripresa nel finale di gara arriva il vantaggio firmato Mkhitaryan, nei minuti finali il raddoppio firmato Akanji. Entrambi i marcatori entrati nella ripresa dalla panchina. Tre punti che regalano ai nerazzurri un significativo +10 in classifica. Da segnalare lo bordate di fischi indirizzati dal pubblico del Via del Mare rivolte a Bastoni.
IL TABELLINO
Lecce-Inter 0-2
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar (dal 4’ pt Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (dal 15’ st Ngom), Ramadani, Coulibaly (dal 38’ st Stulic); Pierotti (dal 38’ st N’Dri), Cheddira, Sottil (dal 15’ st Banda). All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Perez, Ndaba, Jean, Helgason, Fofana, Sala, Marchwinski.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (dal 15’ st Akanji), Bastoni (dal 43’ st Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 24’ st Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (dal 15’ st Mkhitaryan), Dimarco; Pio Esposito, Thuram (dal 24’ st Bonny). All. Chivu. A disp. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Cocchi, Kaczmarski, Darmian, Topalovic.
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 75’ Mkhitaryan (I), 82’ Akanji (I).
Ammoniti: Tiago Gabriel (L); de Vrij (I), Bastoni (I).
Espulsi: –