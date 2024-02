Inter, in programma rinnovo di Inzaghi per evitare la tentazione Premier

L'allenatore dell'Inter attrae le big inglesi. L'Inter sta già preparando il rinnovo per non rischiare di perderlo.

L’Inter sta facendo una stagione straordinaria, e se la squadra costruita da Marotta è formidabile molti meriti vanno a Simone Inzaghi, capace di far rendere al meglio tutti i giocatori. Se ne sono accorti in Inghilterra, dove il Manchester United e il Chelsea hanno messo gli occhi sul tecnico di Piacenza. Entrambe le squadre non stanno vivendo un’ottima stagione, e sono disposte a lasciar andare Ten Hag e Pochettino in caso trovassero un’alternativa di livello, e Inzaghi è il profilo perfetto.

L’Inter pensa già al rinnovo di Inzaghi per evitare rischi

L’Inter e Simone Inzaghi non hanno ancora intavolato la discussione sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Inevitabilmente i nerazzurri iniziano già a pensarci, per non rischiare che l’allenatore possa farsi tentare dalle sirene inglesi. Dalla Premier League possono arrivare offerte con stipendi da 10 o più milioni a stagione, mentre attualmente Inzaghi ne percepisce 5,5. L’Inter dovrà offrirne almeno 8-9 per adeguarsi ai risultati ottenuti dal tecnico ed evitare che possa pensare seriamente di andarsene.