Inter, numeri pazzeschi: si può arrivare ovunque

L’Inter continua a macinare strada e punti e oggi i numeri sono inequivocabili anche se, a volerla dire tutta, il difficile arriva adesso, considerando gli impegni in arrivo. La prima grande sfida sarò la Juve a San Siro, sabato 14 febbraio. Poi seguirà il Milan, nel derby dell’8 marzo e poi l’Atalanta.

Ad oggi, l’Inter, ha allungato già +8 sul Milan, che è piazzato al secondo posto, risulta la super-favorita per lo scudetto. I nerazzurri non hanno solo qualità tecnica nei singoli, ma sono riusciti a costruire la complicità di una squadra che fa gioco in sintonia. La squadra di Chivu, oggi, possiede una facilità impressionante di andare in gol. Fino ad oggi i gol messi a segno sono 57 totali, circa 20 più del Milan. A segnare non sono solo gli attaccanti, ma fino a questo punto del campionato 16 diversi giocatori sono andati in rete. Tra questi ieri si è aggiunto anche Luis Henrique, uno dei giocatori che ad Appiano ha