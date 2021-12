Inter, tegola per Inzaghi: 2021 finito in anticipo?

L’argentino è dovuto uscire durante la partita con la Roma

Nel weekend capitolino tutto è andato alla perfezione o quasi per l’Inter. Il big match contro la Roma è stato vinto senza alcune difficoltà con 3 reti segnate in un primo tempo di grandissima efficacia e il contemporaneo stop del Napoli capolista ha accorciato la distanza dalla vetta (che ora è tenuta dal Milan e dista solo un punto). L’unica nota negativa per Simone Inzaghi deriva dall’infortunio di Correa che ha dovuto lasciare il campo attorno all’ora di gioco.

Il Tucu ha lasciato il posto a Sanchez prima di sedersi in panchina visibilmente dolorante. Verranno sicuramente effettuati esami strumentali nei prossimi giorni ma, secondo Tuttosport, l’anno solare potrebbe essere finito in anticipo per l’argentino che dovrebbe così rivedere il campo dopo le vacanze di Natale.