Calciomercato Inter, Radu pedina di scambio: rinforzo in arrivo

Il club nerazzurro lavora in ottica futura con un acquisto che potrebbe venire dalla serie A.

Il club nerazzurro lavora in ottica futura con un acquisto che potrebbe venire dalla serie A.

La squadra di Inzaghi è un mix fra calciatori esperti e giovani talenti seppur molto forti. Ausilio e Marotta oltre a pensare alla questione rinnovi stanno lavorando a qualche giovane talento che possa fare al caso di Simone Inzaghi.

Prima di fare tutto questo però, diversi sono i giocatori della rosa di Inzaghi che dovranno essere ceduti, a cominciare da Sanchez, Vecino e Radu. E proprio il portiere potrebbe rimanere in serie A.

LEGGI ANCHE:

Inter, piace Dominguez del Bologna

Chi potrebbe partire è proprio il calciatore ex Genoa e ora all’Inter. Non è un mistero che il Bologna di Mihajlovic sia a caccia di un nuovo portiere e sarebbe pronto a offrire Radu in cambio.

Con la società emiliana potrebbe esserci un’operazione di scambio con due contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere proprio il rumeno Radu, che però il club emiliano valuta 20 milioni di euro.