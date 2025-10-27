A Napoli arriva la sconfitta, ma l’Inter perde anche uno dei suoi giocatori più importanti: Mkhitaryan. Oltre al danno anche la beffa, al Maradona l’armeno prima realizza il fallo da rigore e poi si infortuna.

Inter, problema muscolare per l’armeno

Per il centrocampista armeno si è presentato un problema muscolare dopo il contatto nato con Di Lorenzo e che ha generato l’episodio momentaneamente decisivo di Napoli-Inter. Si potrebbe trattare di un problema ai flessori. Nella giornata odierna Henrick Mkhitaryan farà gli esami del caso, attualmente la paura è che possa fermarsi un mese e oltre, perdendo diverse partite strategiche. L’Inter ora è costretto a stringere i denti a centrocampo, intanto al posto dell’armeno è subentrato Zielinksi, che sa bene il fatto suo nel suo ruolo.

Alle cattive notizie si contrappongono quelle buone, per fortuna. Sul piano degli infortuni, ricordiamo che ai box c’è Marcus Thuram. Domani la squadra si ritroverà ad Appiano per tirare recuperare dopo il k.o. del match di Napoli e festeggerà il 45esimo compleanno di Cristian Chivu con una torta, mentre Marcus svolgerà la prima vera seduta in campo dall’infortunio. Aumenterà l’intensità prima di rientrare in gruppo e poi essere riconvocato dal tecnico.