La sfida Atalanta-Inter di ieri è stata molto sfortunata per Benjamin Pavard, il quale è dovuto uscire dal campo nella prima mezzora di gioco. Per l’ex giocatore del Bayern e per l’Inter non ci sono buone notizie; il difensore si sarebbe procurato una lussazione alla rotula al quale seguirebbe un periodo di riposo forzato.

L’infortunio di Pavard | I possibili tempi di recupero

Pavard ha lasciato prematuramente l’incontro di ieri a causa di uno scontro con Lookman avvenuto all’interno dell’area di rigore dell’Inter, rifiutando la barella e salutando i tifosi, cercando di rassicurarli. Tale scontro non ha fatto presagire nulla di buono già dal principio; si vedeva già la preoccupazione nei volti dei compagni del difensore; ora si parla di un doveroso periodo di riposo, il quale potrebbe avere la durata di circa sei settimane. Da quanto è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese svolgerà domani gli esami di rito.