Atalanta-Inter, due big unite da intrecci di mercato | I dettagli

Sabato 4 novembre l’Inter di Inzaghi sfiderà gli uomini di Gasperini. Sarà un incontro di alto livello; come si è detto a Sky Sport: “Sul campo incrocio spettacolare e pieno di gol, sfida tra talenti, opportunità e crocevia di carriere”. La partita che si disputerà a Bergamo sarà luogo di incroci di mercato vecchi e nuovi. Se si pensa ad Alessandro Bastoni, che arrivò dall’Atalanta nel 2017, dopo un prestito al Parma, per 31 milioni di euro tra costo del cartellino, premio di valorizzazione e cessazione anticipata del prestito. Quello stesso anno vide anche l’arrivo di Roberto Gagliardini che con l’Inter ha collezionato 156 presenze e 16 reti, prima di trasferirsi al Monza. Robin Gosens è stato un altro acquisto importante, penalizzato però da un infortunio che l’ha tenuto fermo per un certo periodo e poi c’è Gianluca Scamacca.

Scamacca | Pericolo numero uno per Inzaghi

Scamacca è approdato alla squadra di Gasperini in estate e secondo Skysport, sarebbe “il pericolo numero uno per la formazione di Inzaghi”. Scamacca ha preferito l’Atalanta per riscattarsi dopo un’esperienza di un solo anno nel Regno Unito, presso il West Ham. L’attaccante oggigiorno risulta essere il centravanti indispensabile sia per Gasperini a Bergamo, che per Spalletti in Nazionale.