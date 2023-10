Calciomercato Juventus, occhi sull’Atalanta di Gasperini: Giuntoli prova il doppio colpo

La Juventus si muove per il futuro

La sfida di campionato tra Atalanta e Juventus è stata utile ai bianconeri per valutare ulteriormente 2 giocatori in chiave mercato: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe del portiere Carnesecchi e del centrocampista olandese Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, Giuntoli guarda al futuro

Il primo, che contro la Juventus non dovrebbe comunque giocare, piace per l’eventuale post Szczesny, mentre Koopmeiners viene considerato un rinforzo di prima qualità, ma dal prezzo del cartellino piuttosto elevato, ammontante a 40 milioni di euro. I bianconeri potrebbero riprovarci in estate, con il rischio, però, di vedere aumentare ancora il suo valore di mercato.