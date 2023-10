Atalanta sprecona | Szczesny salva la Juventus: solo un pari per Allegri

La Juventus è pronta ad affrontare l’Atalanta, in trasferta. I bianconeri cercano una vittoria importante per dare un segnale alla classifica, mentre i bergamaschi vogliono continuare la striscia di risultati positiva. Nel primo tempo tante occasioni sia da una parte che dall’altra. La Juventus si affida molto alle discese di McKennie che, nonostante la buona partita, non riesce a trovare ii compagni nel fase finale dell’azione. Stesso problema per Gasperini, che vede i suoi spingere ma senza concretizzare.

Più Atalanta che Juventus

Nella ripresa la trama non cambia entrambe le squadre tentano di trovare una soluzione tra le linee ma senza avere troppo successo. L’Atalanta alza i ritmi di gioco provando a schiacciare la Juventus nella sua metà di campo, ma i bianconeri riescono a reagire ad ogni colpo, tenendo il risultato in piedi. Tanto sprint e tanto giro palla ma alla fine finisce in pareggio tra Gasperini ed Allegri.

Atalanta-Juventus, tabellino e risultato (0-0)

Ammonizioni: Rabiot, Danilo, Holm

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli (dal 23′ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 23′ st Kostic); Chiesa, Kean (dal 30′ st Yildiz). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Weah, Rugani, Mancini, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri.