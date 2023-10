Calciomercato Juventus, novità su Hojbjerg | I dettagli

In seguito alla positività al testosterone da parte di Paul Pogba, la Juve ha iniziato a monitorare il mercato dei centrocampisti per poter affondare un colpo già a gennaio, nel caso in cui le controanalisi del centrocampista francese dovessero confermare l’esito iniziale.

La Juve sogna Hojbjerg, la situazione

Il centrocampo della Juventus non ha risentito in queste prime partite di campionato l’assenza di Pogba, ma le poche alternative di cui dispone Allegri e la poca esperienza di alcuni di loro, potrebbe farsi sentire tra qualche giornata, in cui Locatelli e Rabiot avranno bisogno di rifiatare e il tecnico bianconero dovrà necessariamente affidare la zona centrale del campo al trio Nicolussi Caviglia-Miretti-Fagioli, tre giocatori che hanno dimostrato di avere talento, ma che non sono compatibili per occupare il centrocampo insieme.

La dirigenza bianconera si è quindi attivata sul mercato, e ha individuato per Allegri il nome di Pierre Hojbjerg.

Il giocatore è molto apprezzato sia della dirigenza che dall’allenatore, il danese era infatti il perno del centrocampo del Tottenham fino allo scorso anno, ma il nuovo allenatore degli Spurs Postecoglou lo vede solo con una riserva, e Atletico Madrid e Juve sono fortemente interessati al mediano, valutato intorno ai 35-40 mln.

Ciò che fa sperare i tifosi bianconeri, sono i contatti avvenuti tra la dirigenza bianconera e i nuovi agenti di Hojbjerg, che sta cercando una nuova sistemazione e gradirebbe la destinazione bianconera.