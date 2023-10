Juventus, Allegri in conferenza: “Sapevamo che l’Atalanta era una squadra difficile da affrontare. E su Milik…”

Allegri contento per la prestazione dei suoi ragazzi

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, tè intervenuto così in conferenza stampa per analizzare la sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Ecco le sue parole.

Juventus, le parole di Allegri

“Sapevamo che l’Atalanta era una squadra difficile da affrontare, sono contento del risultato, è un punto che ci permette di mantenere la terza posizione insieme al Napoli, ora pensiamo al Torino”.

L’è piaciuta la Juventus che ha gestito i momenti di sofferenza?

“Dovevamo essere un pochino più verticali nei 20 minuti finali del primo tempo. Abbiamo fatto una partita tosta, qui a Bergamo non è mai semplice”.

Era un po’ nervoso nel finale?

“In quei momenti lì non si devono prendere imbucate. Su questo bisogna sicuramente migliorare, i ragazzi comunque stanno lavorando bene, stiamo cercando di migliorare, sono contento per chi è entrato e chi per ha giocato”.

Szczesny è lo specchio di questa Juve?

“Dall’inizio del campionato stiamo cercando equilibrio. Tolta Sassuolo, una serata in cui ci sono stati errori da una parte all’altra. Bisogna migliorare quando non abbiamo la palla. In settimana vediamo le condizioni di Vlahovic e Milik, Milik potrebbe essere a disposizione già nei prossimi giorni”.

La gara più difficile?

“Abbiamo incontrato anche la Lazio, sono dei test che insegnano parecchio. Mantenere le prime posizioni va bene, ora pensiamo alla partita col Torino di sabato prossimo”.

Cosa hanno Milan, Inter e Napoli in più?

“Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, c’è stato un inizio di un nuovo ciclo con tanti giocatori giovani e giocatori con poca esperienza nel campionato italiano. Dobbiamo lavorare conoscendo i nostri limiti, solo giocando di squadra possiamo fare bene”.