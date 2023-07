UFFICIALE – Inter, c’è il rinnovo di Bastoni | Cifre e dettagli

Tullio Tinti, procuratore di Bastoni lo ha ripetuto in queste settimane: “Il rinnovo di Alessandro è molto vicino”, e ora c’è anche l’ufficialità. Questa la nota nerazzurra, che svela come il difensore resterà a Milano ancora per un po’.

Calciomercato Inter, quinquennale per Bastoni

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 2028”. Questo quanto scritto dal sito Inter.it.