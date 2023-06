Ag. Bastoni: “Per il rinnovo con l’Inter siamo in dirittura d’arrivo. Audero il dopo Onana”

Trattativa ai dettagli per il calciatore nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Tullio Tinti, agente di Bastoni e Audero, su tutti, ha parlato delle prossime trattative di mercato. Queste le parole del noto procuratore:

Tinti: “Inzaghi è un grande allenatore”

A che punto è il rinnovo di Bastoni?

“Per Bastoni oramai siamo alle fasi finali, nei prossimi giorni troveremo la maniera di far bene le cose ma siamo in dirittura d’arrivo”.

Avete parlato anche di quello di Inzaghi?

“Sicuramente ha fatto vedere di essere un grande allenatore e quindi è giusto che sia gratificato”.

Audero può essere il dopo Onana?

“Negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità ed è attenzionato, non solo dall’Inter ma da tante squadre. Ne avete parlato anche oggi? Io parlo di mille cose, non ricordo… Può venire a giocarsi il posto da titolare? Non abbiamo affrontato certi argomenti, ma può fare il primo o il secondo senza problemi”.