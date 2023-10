Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni, ex attaccante di Roma, Fiorentina e Juventus, ha elogiato i suoi idoli e non solo visto che c’è anche una menzione speciale per Ciro Immobile.

Toni: “Il mio idolo è Van Basten. E su Immobile..”

Queste le parole riportate da Lalaziosiamonoi: “Miglior momento della carriera? Il Mondiale vinto. La canzone che ti hanno dedicato in Germania? C’erano tanti bambini che non conoscevano la lingua, ma sapevano la canzone. Il mio idolo? Van Basten. I migliori attaccanti nel mondo? Haaland, Mbappé, Messi e Ronaldo. In Italia mi piacciono Scamacca e Immobile. Ciro è il centravanti più forte adesso”.