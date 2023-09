Milan, Maignan pronto per Lazio e Borussia | Il francese scalda i guantoni

Maignan è pronto a tornare, il Milan e Stefano Pioli lo aspettano. L’estremo portiere rossonero ha già saltato la gara con il Verona a causa di alcuni problemi fisici rimediati nella partita di Champions della scorsa settimana.

Milan, Pioli gestisce Maignan

Come riportato da tuttomercatoweb.it il portiere francese di ritorno da alcuni risentimenti fisici non sarà schierato neanche contro il Cagliari nella partita di oggi pomeriggio. Verrà rischierato invece, contro la Lazio nella gara si Sabato alle 18:00. Match, quello contro il club capitolino, che sarà il quarto banco di prova contro una big per il Milan, nell’attesa del ritorno in Champions contro i tedeschi del Borussia Dortmund.