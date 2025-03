Continuano gli infortuni all’Inter. I nerazzurri hanno perso per infortunio Denzel Dumfries. Il terzino olandese è stato costretto a lasciare il campo da gioco al minuto 65′ del secondo tempo della gara contro l’Atalanta. Problema alla coscia destra e cambio forzato per Simone Inzaghi.

Inter, Dumfries verso la Nazionale, forfait di Zalewski

Sembra nulla di grave per Denzel, il quale ha avuto solo un indolenzimento. Al minuto 63′ con l’Atalanta in forcing offensivo, l’Inter recupera palla Thuram allunga per Dumfries che si lancia in verticale contrastato da Ruggeri che, all’altezza della metà campo, entra in scivolata riuscendo a colpire il pallone. L’ex PSV cade male e, immediatamente, porta la mano dietro alla coscia destra, battendo un pugno sul terreno dal dolore sentito. L’olandese è tranquillo e in Nazionale potrà capire cos’è successo visto che il laterale risponderà regolarmente alla convocazione ricevuta.

A differenza di Dumfries, invece, non raggiungerà il ritiro della Polonia è Nicola Zalewski, convocato in un primo momento dal ct Michał Probierz. Stamattina la Federcalcio locale ha annunciato il forfait dell’interista, fermo per infortunio a causa di un risentimento al soleo della gamba destra annunciato il 24 febbraio scorso.